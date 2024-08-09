اعرف أماكن تواجد الفرق الطبية لمبادرة 100 يوم صحة فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

استقبلت مديرية الصحة بدمياط فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتى انطلقت خلال الأيام الماضية، وخصصت مديرية الصحة بدمياط 22 فريقا طبيا لتقديم خدمات المبادرة على مستوى المحافظة.

وصرح الدكتور رضا الديك مدير إدارة دمياط الصحية بدمياط أنه تم تجهيز 19 فريقا طبيا داخل الوحدات الصحية، إضافة إلى 3 فرق أخرى متحركة لضمان تقديم خدمات المبادرة لكل المواطنين، موضحا وجود خطة عمل لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالشكل المطلوب.

ويعرض "اليوم السابع" أماكن تواجد فرق 100 يوم صحة بدمياط والتى جاءت على النحو التالى..

ميدان الحرس أمام مجمع الأمراض المتوطنة

رأس البر أمام مارين النيل

دمياط الجديدة أمام الموقف الشرقى

وتقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل "السكرى ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الإعتلال الكلوى".

كما تشمل المبادرة أيضا خدمات دعم صحة المرأة وتشمل "التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، فحص السكر وضغط الدم".

كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، فحص كبار السن"، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن أورام الرئة وعنق الرحم والقولون والبروستاتا.

كما تقدم المبادرة خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقى العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.