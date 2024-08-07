اليوم السابع
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76.86 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار البترول اليوم

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:13 م
76.86 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار البترول اليوم
كتبت – مروة الغول

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نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 7-8-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم ارتفعت نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلا أن هذه المكاسب كانت محدودة بفعل ضعف الطلب.

كما شهدت أسعار الزيت الخام ارتفاعًا في النصف الأول من العام، مدفوعة بتمديد خفض إنتاج أوبك ، ومخاوف حول الإمدادات نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 76.86دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.51دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 75.03دولار للبرميل.

 

النفط
 

 


 







النفط

نفط

النفط الخام

برنت




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