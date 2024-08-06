اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:00 م
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ارتفعت بأكثر من 1%..تعرف على أسعار البترول اليوم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:00 م
ارتفعت بأكثر من 1%..تعرف على أسعار البترول اليوم حقل بترول
كتبت – مروة الغول

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نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2024.


وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفعت بأكثر من 1% ، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، نتيجة مخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبيانات قوية لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، إضافة إلى خفض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي بليبيا.

البترول
اسعار البترول

 

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 76.67دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.47دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 78.85دولار للبرميل.

 







النفط

نفط

النفط الخام

برنت




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