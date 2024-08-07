3 علامات تدل على حصول طفلك ما يكفى من لبن الأم خلال الرضاعة

كتبت أمل علام

احرصي على إرضاع طفلكِ رضاعةً طبيعيةً حسب الحاجة لضمان حصوله على كمية كافية من اللبن.

وإليكِ 3 علامات تدل على ذلك:

1.طفلك يرضع رضاعة طبيعية 8 مرات على الأقل خلال 24 ساعة.

2.طفلك يبلل 5 إلى 6 حفاضات على الأقل في اليوم، ويكون لون البراز أصفرَ وقوامه ناعمًا.

3.طفلك يبدو ممتلئًا ومسترخيًا بعد الرضاعة.

تعد الرضاعة الطبيعية إحدى أفضل الطرق فعالية لضمان صحة الطفل وبقائه على قيد الحياة، ومع ذلك، وعلى عكس توصيات منظمة الصحة العالمية، فإن أقل من نصف الرضع دون سن 6 أشهر يرضعون رضاعة طبيعية حصرية.



3 علامات تدل على حصول طفلك على كمبية كافية من اللبن

وحليب الأم هو الغذاء المثالي للرضع، فهو مأمون ونظيف ويحتوي على الأجسام المضادة التي تساعد على الوقاية من العديد من أمراض الطفولة الشائعة، ويمد حليب الأم الرضيع بكل ما يحتاجه من طاقة وعناصر مغذية في الأشهر الأولى من عمره، ويستمر في توفير ما يقارب نصف الاحتياجات الغذائية للطفل أو أكثر من ذلك خلال النصف الثاني من السنة الأولى من عمره، وما يصل إلى الثلث خلال السنة الثانية من عمره.

ويلاحظ أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء، ويكونون أقل عرضة لفرط الوزن أو السمنة وأقل عرضة للإصابة بالسكري في وقت متقدم من العمر، كما تنخفض الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض لدى النساء اللواتي يرضعن رضاعة طبيعية.

ويستمر التسويق غير الملائم لبدائل حليب الأم في تقويض الجهود المبذولة لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية، ومدة الرضاعة الطبيعية في كافة أنحاء العالم.