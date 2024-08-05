الصحة العالمية: رعاية الأم الكنغر تقلل من وفيات الرضع بنسبة 40%

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه بمناسبة الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية كل عام، يولد أكثر من 20 مليون طفل رضيع بوزن أقل من 2.5 كجم - أكثر من 96% منهم في الدول النامية.



الاهتمام بالطفل بعد الولادة

تبين أن رعاية الأم الكنغر التي ترضع طفلها طبيعيا ويلتصق بها بعد الولادة مباشرة يقلل من:

وفيات الرضع تصل إلى 40%

انخفاض حرارة الجسم بأكثر من 70%

عدة إصابات بنسبة 65%

العناية بالأم الكنغر - التي تتضمن التواصل من الجلد إلى الجلد مع الأم والرضاعة الطبيعية حصريا - تلبي حاجة الطفل إلى:

الدفء، و التغذية، والتحفيز، والحماية من المرض، والحب.

يمكن أن تساعد رعاية الأم الكونغر في إنقاذ حياة الطفل، وأيضا:

يحمي من العدوى

يمنع انخفاض حرارة الجسم

يجعل الرضاعة الطبيعية أسهل

للرضاعة الطبيعية فوائد لكل من الأم والطفل:

تنخفض مخاطر إصابة الأمهات المرضعات بسرطان الثدي وسرطان المبيض، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، وهشاشة العظام.

يصبح الرضع أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة في مرحلة الطفولة والمراهقة، وأقل عرضة للإصابة بمرض السكري في مرحلة البلوغ، كما يصبحون أقل عرضة للأمراض المزمنة والمعدية، ويحققون أداءً أفضل في اختبارات الذكاء.

يزود لبن الأم الرُّضع بالطاقة ويلبي احتياجاتهم الغذائية :

في الأشهر الأولى من العمر: يوفر لبن الأم كل احتياجات الرضيع من الطاقة والمغذيات

في عمر 6 - 12 شهرًا: يوفر لبن الأم نصف الاحتياجات الغذائية أو أكثر للرضيع

في عمر 12 – 24 شهرًا: يوفر لبن الأم ما يصل إلى ثلث احتياجات الرضيع