الصحة العالمية: بكاء الرضيع علامة متأخرة لإخبارك بالشعور بالجوع

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، هل تعلمين أن بكاء الرضيع يكون غالبًا علامةً متأخرة على الجوع؟



علامات الجوع لطفلك التى تسبق البكاء

وأضافت المنظمة، ابحثي عن علامات الجوع الأربع التي تسبق البكاء حتى تتمكنين من إرضاع الطفل وهو هادئ ومستعد.

يخبركِ رضيعكِ بأنه جائع عن طريق:

هز رأسه، والالتفات، وفتح فمه

تحريك أو شد قبضة اليد

‬ وضع يديه قرب وجهه أو مص أصابعه

لعق الشفاه، وفتح الفم وإغلاقه، وإصدار أصوات المص.



الرضاعة الطبيعية

من جانبها أكدت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2024، إن الرضاعة الطبيعية مهمة لكل من الطفل والأم، فهي تحمي الطفل من الأمراض وسوء التغذية، كما تقلل من خطر إصابة الأم بمرض السكري والسمنة وحتى بعض أنواع السرطان.



فوائد الرضاعة الطبيعية

وأضافت، إن العديد من النساء لا يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية بسبب القيود والالتزامات، موضحا، إن هذا يجب أن يتغير، موضحة، إن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية يدعو إلى دعم جميع الأمهات المرضعات لتمكينهن من إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية طالما رغبن في ذلك.

ينبغي لجميع النساء أن يكون لديهن:

-إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 18 أسبوعًا على الأقل، ويفضل أن تكون أكثر من 6 أشهر

-إجازة مدفوعة الأجر للرضاعة الطبيعية أو شفط الحليب عند العودة إلى العمل

-خيارات مرنة للعودة إلى العمل

بعد إجازة الأمومة، يمكن لأصحاب العمل تقديم خيارات مثل:

جداول عمل مرنة

رعاية الأطفال في الموقع

العمل عن بعد

عمل جزئي

السماح لهم بإحضار أطفالهم إلى العمل

