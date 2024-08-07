14 معمل حاسب آلى بجامعة عين شمس لتقديم خدمات التنسيق الإلكترونى

كتب محمود راغب

أعلن قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة عين شمس، الاستعداد لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وذلك من خلال توفير 14 معمل حاسب آلي موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع.

وحرص فريق شؤون التعليم والطلاب فى جامعة عين شمس خلال معرض التعليم العالي EDUGATE او من خلال مقر شئون الطلاب بالجامعة على أهمية التواصل المباشر مع الطلاب وذويهم وتعريفهم بالبرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة لمساعدتهم في الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم في الدراسة وتلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، هذا بالإضافة إلى شرح تفصيلى عن كيفية الالتحاق بهذه التخصصات والبرامج وقام الفريق بشرح كيفية قيام الطلاب بترتيب رغباتهم بالتنسيق الإلكتروني وتعريفهم بمعامل التنسيق التي تتيحها الجامعة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم في ترتيب رغباتهم وتتضمن المعامل عدد 2 معمل تنسيق مجهزين لاستقبال أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم أحدهما بكلية الآداب والآخر بكلية الحاسبات والمعلومات وبجميع المعامل فرق عمل متخصصة وذو خبرة واسعة في أعمال التنسيق وقادر على توجيه النصح والإرشاد للطلاب من حاملي الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية.

واستعدادا لـ التنسيق تم تخصيص 4 معامل بكلية الآداب و 5 معامل بكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) و مقر آخر بكلية الهندسة يضم معملين للتنسيق في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة شارع الميرغني يضم معملين أخرين ومعمل بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

كما تم الاستعانة بفرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم.