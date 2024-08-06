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تنسيق 2024.. اعرف قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 04:15 م
تنسيق 2024.. اعرف قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة وزارة التعليم العالى -أرشيفية
محمد صبحى

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بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور فى البحث عن قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالى، وبرامج تلك الجامعات، وفى هذا الإطار ينشر" اليوم السابع " القائمة الكاملة لـ الجامعات الأهلية.

وتضم قائمة الجامعات الأهلية (20) جامعة، وهي على النحو التالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.
2. جامعة العلمين الدولية.
3. جامعة الجلالة.
4. جامعة المنصورة الجديدة.
5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
6. جامعة النيل الأهلية.
7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
8. جامعة مصر للمعلوماتية.
9. جامعة حلوان الأهلية.
10. جامعة المنصورة الأهلية.
11. جامعة بنها الأهلية.
12. جامعة المنوفية الأهلية.
13. جامعة بني سويف الأهلية.
14. جامعة أسيوط الأهلية.
15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.
16. جامعة المنيا الأهلية.
17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
18. جامعة الإسكندرية الأهلية.
19. جامعة الزقازيق الأهلية.
20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.







جامعة الاسماعيلية الاهلية

جامعة حلوان الاهلية

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قائمة الجامعات الاهلية

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