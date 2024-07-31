وزير التعليم العالى يعلن مكتب التنسيق الرئيسى فى جامعة عين شمس

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى جاهزية مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما أكد الوزير أن الحملة الإعلامية التى تُقدمها الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة مستمرة طوال فترة التنسيق؛ لتنمية وعى الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكترونى بكافة مراحله، وإتاحة كافة المعلومات التى يحتاجها الطلاب وذلك من خلال الموقع الرسمى للوزارة وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.