ميناء دمياط يستقبل 44358 طن بضائع عامة على متن 10 سفن

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29118 طن تشمل : 10523 طن كلينكر و 718 طن رمل و 1200 طن يوريا و 180 طن اسمنت و 2100 طن ملح و 14397 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44358 طن تشمل : 24100 طن ذرة و 6715 طن قمح و 9200 طن خردة و 2205 طن خشب زان و 2138 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1235 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 395 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3244 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 71906 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129185 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3563 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5157 حركة .