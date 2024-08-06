رئيس ميناء دمياط يؤكد على تقديم كافة التيسيرات لرفع معدلات التداول بالميناء

دمياط - معتز الشربيني

عقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الاجتماع الدوري مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي ، بحضور اللواء بحري أحمد حمدي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة و ممثلين عن الرقابة على الصادرات والواردات و الجمارك و صوامع دمياط والحجر الزراعي وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع و سلامة الغذاء والتفتيش البحري .

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة رحب خلالها بالحضور ، كما هنأهم بذكرى مرور 38 عام على افتتاح الميناء ، كما تم عرض ما اتخذ من قرارات في الموضوعات المطروحة سابقاً و مناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية مع الاستماع لأراء ممثلو الشركات في عدد من موضوعات الجدول الحالي و الأفكار التي تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء ، حيث تم التأكيد على ضرورة استدامة تأهيل العمالة بجميع الشركات لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية أثناء التشغيل على الأرصفة والساحات وتفعيل إجراءات الحد من المخاطر بما يضمن بيئة عمل آمنه .



هذا إلى جانب التأكيد على استمرار الهيئة في تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات القانونية الممكنة بما يخدم رفع معدلات التداول بالميناء .



وفى نهاية اللقاء أشاد ممثلو الشركات والتوكيلات بتواصل الهيئة الدائم معهم باعتبارهم شركاء فى النجاح الذى وصل إليه الميناء .

وذلك في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على التواصل الدائم والمستمر مع الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء .



