تفاصيل إنشاء محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط البحري في إطار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضحت وزارة النقل أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 متر، حيث نشرت الوزارة فيديو يوضح الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100 %.

وأكدت وزارة النقل أن المشروع سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي .

ويأتى تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).

