ميناء دمياط يستقبل 23860 طن بضائع عامة ورصيد صومعة القمح 52040 طنًا

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31131 طن تشمل: 2273 طن علف بنجر و3800 طن ملح معبأ و25058 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23860 طن تشمل : 8152 طن خردة و 10163 طن قمح و 5545 طن حديد .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 170 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 232 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1454 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52040 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156174 طنًا .



كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6225 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندريه ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5011 حركة .