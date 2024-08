كيف تساعد العصائر في التخلص من الوزن الزائد وترطيب الجسم؟

كتبت فاطمة ياسر

هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد مع ترطيب الجسم في الحر؟ إذاً يمكنك التعرف على فوائد تناول بعض العصائر التي تساعدك في الحصول على هدفك، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots.

أكد التقرير أن تناول عصير التفاح مع القرفة، والمانجو، والأناناس بالنعناع، تعد من الحيل الجيدة الهادفة في القضاء علي الوزن الزائد.

فوائد العصائر في التخلص من الوزن الزائد



-تجعلك تشعر بالشبع



تحتوي العصائر النباتية عمومًا على نسبة عالية من الألياف، كما وجدت دراسة نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الحالية ، والتي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. يمكن أن يساعد هذا في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والتوقف عن تناول الطعام غير الصحي طوال اليوم. تساعد البروتينات النباتية مثل المكسرات والبذور والبقوليات في تعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد في التحكم في الحصص.

-تحافظ على ترطيب جسمك



غالبًا ما تحتوي العصائر على الماء أو الحليب النباتي، مما يساعدك على الحفاظ على ترطيب جسمك. يعد الترطيب المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن. غالبًا ما يتم الخلط بين العطش والجوع، وقد يساعدك شرب هذه المشروبات على الشعور بالشبع ويساعدك على تجنب تناول الطعام غير الضروري.

- غنية بالعناصر الغذائية



تحتوي العصائر النباتية على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، في حين أنها منخفضة السعرات الحرارية نسبيًا. وهذا يسمح لك بتناول عدد أقل من السعرات الحرارية دون التضحية بالتغذية. توفر المكونات مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور كمية كبيرة من الألياف، مما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في تنظيم عملية الهضم، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

- تعزز عملية التمثيل الغذائي



تحتوي العديد من الفواكه والخضروات على فيتامينات ومعادن تلعب دورًا في عملية التمثيل الغذائي، وهي العملية التي يحرق بها جسمك السعرات الحرارية. على سبيل المثال، يمكن للفواكه الغنية بفيتامين سي أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي . يمكن لمكونات مثل الشاي الأخضر أو الزنجبيل أن تعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل أكبر، مما يساعد على إنقاص الوزن، كما هو موضح في دراسة نُشرت في Critical Reviews in the Food and Nutrition .