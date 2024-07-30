تناول 6 عصائر من الفواكه الطبيعية تعزز ذكاءك وتنشط عقلك

كتبت مروة هريدى

إن تعزيز قوة الدماغ بشكل طبيعي هو هدف يطمح إليه الكثيرون، ومن بين الطرق المختلفة، يبرز تناول عصائر الفاكهة المحددة كطريقة لذيذة ومغذية لتعزيز الذكاء، حيث إن هذه العصائر مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الوظيفة الإدراكية وتحسن صحة الدماغ بشكل عام، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 6 عصائر من الفاكهة المعروفة بتعزيز قوة الدماغ والذكاء

عصير التوت الأزرق

غالبًا ما يُشار إلى التوت الأزرق باسم "توت الدماغ"، حيث يساعد هذا العصير الغني بمضادات الأكسدة، وخاصة الفلافونويد، في تعزيز الذاكرة والوظائف الإدراكية، وقد وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية أن الاستهلاك المنتظم لعصير التوت الأزرق يحسن الأداء الإدراكي لدى كبار السن، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق على تقليل الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يتلف خلايا المخ ويضعف الوظيفة.

عصير الرمان

عصير الرمان هو مصدر آخر لدعم صحة الدماغ، فهو يحتوي على مستويات عالية من البوليفينول، والتي ثبت أنها تعمل على تحسين الذاكرة وحماية الدماغ من التلف، وقد كشفت الأبحاث من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA) أن شرب عصير الرمان بانتظام يمكن أن يعزز الذاكرة وينشط الدماغ، كما تساعد خصائص الرمان المضادة للالتهابات في الحفاظ على صحة الدماغ بشكل عام.

عصير البرتقال

يحتوي عصير البرتقال على فيتامين سي، وهو ممتاز لتعزيز الإدراك، كما أنه ضروري لإنتاج النواقل العصبية ويساعد في تقليل ضباب الدماغ، وقد أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول عصير البرتقال بانتظام يرتبط بتحسين الوظيفة الإدراكية لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، كما أن المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في البرتقال يحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

عصير البنجر

اكتسب عصير البنجر شعبية كبيرة لقدرته على تحسين وظائف المخ، فهو غني بالنترات التي تساعد على زيادة تدفق الدم إلى المخ، مما يعزز الأداء الإدراكي، ووجدت دراسة من جامعة ويك فورست أن شرب عصير البنجر قبل ممارسة الرياضة أدى إلى زيادة الاتصال بين المخ وتحسين الوظائف الإدراكية لدى كبار السن، كما يساعد تدفق الدم المتزايد في توصيل المزيد من الأكسجين والمواد المغذية إلى خلايا المخ.

عصير العنب

خاصة المصنوع من العنب الداكن، هو خيار ممتاز آخر لصحة الدماغ، فهو يحتوي على مادة الريسفيراترول، وهي مضادة للأكسدة قوية تدعم وظائف الدماغ والذاكرة، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، فإن تناول عصير العنب يمكن أن يعزز الذاكرة والمهارات الحركية لدى كبار السن، كما يساعد البوليفينول الموجودة في العنب على حماية الدماغ من الأمراض العصبية التنكسية.

عصير الكرز

لا يقتصر الأمر على أن الكرز لذيذ فحسب، بل إن عصيره مفيد للدماغ أيضًا، عصير الكرز غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، والتي تساعد في الحفاظ على الصحة الإدراكية، ووجدت دراسة من جامعة ديلاوير أن كبار السن الذين تناولوا عصير الكرز الحامض أظهروا تحسنًا كبيرًا في الذاكرة والقدرات الإدراكية، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ما يعزز وظائف المخ بشكل أفضل.