"FDA" تحذر من القرفة المطحونة الملوثة بالرصاص

كتبت أمل علام

حذر مسؤولون صحيون أمريكيون، من أن عدة أنواع من القرفة المطحونة التي تباع في بعض المتاجر المتخصصة والمتاجر التي تبيع بأسعار مخفضة ملوثة بمستويات عالية من الرصاص، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Independent

وحذر مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة من أن عدة أنواع من القرفة المطحونة التي تباع في بعض المتاجر المتخصصة والمتاجر ذات الأسعار المخفضة ملوثة بمستويات عالية من الرصاص ويجب التخلص منها.

أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تنبيهها الثالث هذا العام، مضيفة ما لا يقل عن 10 أنواع من القرفة المطحونة المعبأة التي تباع في المتاجر.

وأوصت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" الشركات بسحب المنتجات، وفي الوقت نفسه، ينبغي للمستهلكين التخلص من منتجات القرفة المطحونة وتجنب شرائها، مضيفة، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أمراض مرتبطة بهذه المنتجات.

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

في 25 يوليو، أصدرت الوكالة تحذيرًا بشأن القرفة التي تحمل العلامة التجارية El Servidor. وجاء ذلك بعد تحذير سابق صدر في 6 مارس.

ما كمية الرصاص الموجودة في القرفة؟

وقالت الوكالة إن الاختبارات التي أجرتها برامج الدولة وأكدتها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" وجدت مستويات من الرصاص تتراوح بين ما يزيد قليلاً عن 2 جزء في المليون إلى حوالي 7 أجزاء في المليون في معظم التوابل، وقد وجد أن العلامة التجارية El Servidor تحتوي على تركيز رصاص يبلغ 20 جزءًا في المليون.

وهذا أقل بكثير من نسبة 2000 إلى 5000 جزء في المليون التي تم اكتشافها في القرفة المطحونة في أكياس WanaBana وغيرها من العلامات التجارية من هريس التفاح والقرفة والتي تسببت في مرض أكثر من 500 طفل أمريكي بدءًا من العام الماضي.

لا يوجد حاليًا حد أقصى من هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA" للمعادن الثقيلة الموجودة في التوابل، ومع ذلك، حددت الوكالة حدًا أقصى يبلغ جزءًا واحدًا في المليون من الرصاص في الحلوى التي من المرجح أن يستهلكها الأطفال الصغار، وتدعو جمعية تجارة التوابل الأمريكية، وهي مجموعة تجارية صناعية، إلى عدم تجاوز نسبة الرصاص في توابل اللحاء مثل القرفة 2 جزء في المليون.

كيف يدخل الرصاص إلى القرفة؟ كيف يمكن أن يؤثر الرصاص الموجود في التوابل على الصحة؟ كيف يمكنني تجنب الرصاص في التوابل؟

وقالت كارين إيفرستين، المديرة الفنية لشركة فودتشين آي دي، وهي شركة تتعقب سلاسل إمدادات الأغذية، إن العديد من الأطعمة، بما في ذلك التوابل، تحتوي على الرصاص من مصادر طبيعية مثل التربة والمياه.

يمكن أن تتراكم مادة الرصاص في التوابل أيضًا من مصادر أخرى في البيئة، مثل التلوث، وقد يأتي بعض الرصاص الموجود في التوابل من عمليات التصنيع أو التخزين أو الشحن.

في بعض الحالات، تم خلط التوابل بمواد، بما في ذلك الرصاص، لتعزيز اللون أو الوزن، مما يزيد من قيمة المنتج.

يقول مسؤولو الصحة إن أي كمية من الرصاص ليست آمنة، لذا يجب تجنبها، ولأن التوابل تستخدم بكميات صغيرة، فإن الضرر المحتمل لأي استخدام واحد ضئيل، ولكن الضرر قد يحدث بعد أسابيع أو أشهر من التعرض.

وأضافت إيفرستين، إنه قد يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، معرفة ما إذا كانت التوابل الموجودة على أرفف البقالة ملوثة بالرصاص أو السموم الأخرى.