"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بكفر الشيخ

كتب وليد عبد السلام

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، احباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ان الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا من والد الطفلة التي تبلغ من العمر 15 عاما يفيد باعتزام الأم والخال بتزويجها اليوم الأربعاء، حيث أنها في حضانة الجدة للأم، وهم من يقوموا برعايتها بعد الانفصال.

ووجهت "السنباطي"، على الفور بالتحرك السريع لانقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل بالمحافظة والتي بدورها توجهت لمنزل الأسرة للتاكد من صحة الواقعة، وبالفعل كانت الأسرة تتخذ إجراءات عقد قران الطفلة واتمام الزواج، وتم عقد جلسة ارشاد أسري لأهل الطفلة عن أضرار ومخاطر زواج الأطفال وتم أخذ تعهدات على أسرة الطفلة بعد اتمام الزواج إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانوني.

وأكدت "السنباطي" على أن زواج الأطفال انتهاك لحقوق الفتيات بل ومن أخطر الإنتهاكات التي تواجهها الفتيات، وأن لهن كامل الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل علي ضرورة تغيير البيئة الثقافية وزيادة الوعي لدى بعض الفئات في المجتمع والتي تتعامل مع هذه المشكلات باعتبارها جزءًا من عاداتها وتقاليدها، فلابد من توعية الأسر بضرورة تعليم الفتيات ومنع تسربهن من التعليم.

وناشدت "السنباطي" بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.