القومى للأمومة والطفولة يعلن إحباط محاولة ختان طفلتين بنجع حمادى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة تشويه الأعضاء التناسلية لطفلتين شقيقتين لم يتعدى عمرهما 11 عاماً بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

أوضحت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد تلقت بلاغا يفيد باعتزام إحدى الأسر على إجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بختان الإناث، لطفلتين شقيقتين تبلغ الصغرى 10 أعوام، والكبرى 11 عام، بنجع حمادي بمحافظة قنا.

ووجهت رئيسة المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ كافة التدابير التي تمنع إلحاق الضرر بالشقيقتين، حيث قد تم إحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفولة بمحافظة قنا للتأكد من الواقعة وإعداد تقرير بشأنها، وتوجهت اللجنة على الفور لمحل سكن الأسرة وبمناقشة الأب والأم أقرا بأنها كانت فكرة مطروحة للمناقشة ولكن لم يتخذا أي إجراء إلى الآن.

وأضافت "السنباطي" أنه تم توجيه جلسة إرشاد اسري لأهلية الطفلتين عن مخاطر وأضرار هذه الجريمة والمسؤولية القانونية المترتبة عليها ووقع والدي الطفلة إقرارا بعدم إجراء هذه الجريمة، موجهة الشكر والتقدير إلى وحدة حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم نحو رفع الخطر عن الطفلتين واتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو حماية الأطفال المعرضين للخطر وعلى ما يبذلونه من مجهودات داخل المحافظة. ووجهت "السنباطي" بضرورة متابعة حالة الطفلتين داخل الأسرة بصفة مستمرة بما يضمن عدم تعرضهما للخطر في وقت لاحق.

وشددت "السنباطي" على أن تشويه الاعضاء التناسلية للإناث جريمة بنص القانون ولا تهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو المتورطين بها، وان المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة المنوط بها بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف وانه لا يتوانى في مكافحة هذه الجريمة التي تبرأ منها الدين والطب وراح ضحيتها العديد من الفتيات الأبرياء دون ذنب.

وقد عبر المستشار سناء سيد خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ حزنه واستيائه لاستمرار وجود هذة الممارسات والقناعات غير السوية لدى بعض الأسر بارتكاب هذه الجريمة فى حق بناتهن،على الرغم من محاولات الدولة المستمرة والمتواصلة للقضاء عليها ، مؤكدا على أن اللجنة الوطنية للقضلء على ختان الاناث عازمة على مواصلة تعهدها والتزامها بالقضاء على هذه الجريمة وحماية فتيات مصر بكل قوة.

وتناشد اللجنة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق خط نجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.

أو عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة على رقم 15115 أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس القومي للمرأة بالفيس بوك.