الأمومة والطفولة: استراتيجية الطفولة المبكرة أساسها تمكين الطفل حتى 6 سنوات

كتب الأمير نصرى

تحدثت الدكتور سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، عن قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، قائلا:" المجلس أنشئ بقرار رقم 54 لسنة 1988 بقرار جمهورى، وبعدها مر على المجلس مراحل ما بين تبعيته لوزارات وإشراف وزير الصحة، وفى 2023 تم إصدار قانون خاص بالمجلس يعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة وهو القانون 182 لسنة 2023.

وأضافت سحر السنباطى، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، بعد ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية الرئيس السيسى بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة بموافقة البرلمان.

ولفتت سحر السنباطى، إلى أن إستراتيجية الطفولة المبكرة 2024/2029 أساسها تمكين الطفل من سن صفر لـ 6 سنوات للبقاء والنمو والتغذية والتنشأة بطريقة صحيحة واكتشاف المهارات وقدرات الابتكار فى الأطفال حتى هذا السن.

وأوضحت سحر السنباطى، أن أهم شئ فى هذا الأمر تحديد دور كل جهة، فوزارة الصحة والسكان لها دور مهم وكبير فى التنشأة والنمو وهو مذكور فى دستور 2014 لحقوق الطفل.