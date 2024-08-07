أوائل الثانوية العامة فى شمال سيناء ونسبة النجاح 95.6%.. الأسماء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالى، وفقًا للبيان، بلغ إجمالي عدد الطلاب 4275، نجح منهم 4086، بينما أُحيل 156 منهم إلى الدور الثاني، و18 طالبًا رسبوا، و15 طالبًا غابوا، وبلغت نسبة النجاح 95.6%.

أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية (علوم): أحمد أسامة سالم محمد - مجموع 395.5 - مدرسة بئر العبد الثانوية، يوسف رسمي طلب سليمان صباح - مجموع 395.5 - مدرسة بئر العبد الثانوية، يوسف علي سليمان سلمان - مجموع 395.5 - مدرسة بئر العبد الثانوية، أحمد عبد الله عبد البديع حسن إمام - مجموع 395.5 - مدرسة بئر العبد الثانوية، أحمد عيد محمد سليمان زايد - مجموع 394.5 - مدرسة بئر العبد الثانوية، علي تامر محمد مصطفى - مجموع 394 - مدرسة بئر العبد بنين، محمد سالم حامد سلمان - مجموع 393 - مدرسة أبو سلمة بالعريش، محمد فرج محمد سليمان - مجموع 392 - مدرسة بئر العبد الثانوية بنين، سمر هشام نمر مصبح - مجموع 392 - مدرسة رابعة المشتركة ببئر العبد، صفية حسام عفيفي سيد فرج - مجموع 392 - مدرسة الشهيد أحمد عسكر بنات بالعريش، محمد مصطفى سلامة حسين سلامة - مجموع 392 - مدرسة الشيخ زويد بنين.

أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية (رياضيات): ممدوح صلاح سالم عايش - مجموع 395 - مدرسة بئر العبد بنين، محمد سلام حجرود سليمان - مجموع 386 - مدرسة رابعة ببئر العبد، منصور محمد خالد منصور سليمان - مجموع 386 - مدرسة بئر العبد الثانوية، عمر أحمد محمد إبراهيم - مجموع 385.5 - مدرسة أبو سلمة بالعريش،محمود محمد سالم سلمان - مجموع 383.5 - مدرسة رابعة الثانوية،محمد أسليم فرحان سلمان نوفل - مجموع 382.5 - مدرسة بئر العبد الثانوية، محمد إسماعيل سلمان أحمد - مجموع 381 - مدرسة مدحت طلعت ببئر العبد، محمد أحمد شعبان إبراهيم شعبان - مجموع 379 - مدرسة الشهيد عماد الدين بالعريش، أحمد تامر محمد أيوب حسين مصطفى - مجموع 378.5 - مدرسة أحمد شكري بالعريش، عبد الله محمد وليد حسني - مجموع 378.5 - مدرسة بئر العبد الثانوية،محمد إسماعيل محمد إبراهيم عابد - مجموع 378.5 - مدرسة الشهيد عماد الدين بالعريش، محمد هشام محمد البقطرسي - مجموع 378.5 - مدرسة بئر العبد الثانوية، محمود عماد أحمد محمد عبد الرازق - مجموع 378.5 - مدرسة الشهيد عماد الدين بالعريش



أوائل الثانوية العامة في الشعبة الأدبية: سلمى إبراهيم عثمان إبراهيم عثمان - مجموع 386 - مدرسة الشهيد أحمد عسكر بالعريش، براء حاتم صبحي يعقوب عيد - مجموع 370.5 - مدرسة الشهيد أحمد عسكر بالعريش، رنا يحيى سليمان جمعة مرضي - مجموع 369.5 - مدرسة الشهيد أحمد عسكر بالعريش، هجد فايد محمد سليم السعدي - مجموع 367.5 - مدرسة الشهيد أحمد عسكر بالعريش، أسماء علي سالم نصار - مجموع 367 - مدرسة رابعة ببئر العبد، بتول محمد يوسف عبد السميع يوسف - مجموع 364 - مدرسة رابعة ببئر العبد، هداية إسماعيل محمد سليم عودة - مجموع 363.5 - مدرسة الشهيد أحمد عسكر بالعريش، سارة عماد عبد الرؤوف سيف الدين - مجموع 362 - مدرسة الشهيد أحمد عسكر بالعريش، فرح منتصر أحمد عبد المجيد القصاص - مجموع 360.5 - مدرسة الشهيد أحمد عسكر بالعريش.