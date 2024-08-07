اليوم السابع
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7- 8- 2024

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 09:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7- 8- 2024 البورصة المصرية - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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ينشر "اليوم السابع" أسعار اسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7- 8-2024.

الأسهم الأكثر ارتفاعا:

تصدر الأسهم الأكثر أرتفاعا شركة شيني بنسبة  صعود 19.8% ليغلق عند 11.3 جنيه.

سهم مصر للاسمنت قنا بنسبة صعود بلغت 13.44%، ليغلق عند 20 جنيها.

سهم حديد عز بنسبة ارتفاع بلغت  11.79% ليغلق عند 95 جنيها.

سهم اكت بنسبة ارتفاع بلغت  9% ليغلق عند 3.7 جنيه.

سهم أم بي للهندسة بنسبة ارتفاع بلغت 8% ليغلق عند 1.4 جنيه.


الأسهم الأكثر انخفاضا:

تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 12.36%، ليغلق عند 7.8 جنيه.

سهم ممفيس للأدوية بنسبة تراجع بلغت 8.25% ليغلق عند 36.6 جنيه.

حق اكتتاب شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية-1 بنسبة تراجع بلغت 7.99% ليغلق عند 17.9 جنيه.

سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة تراجع بلغت  4.19% ليغلق عند 25.6 جنيه.

سهم  راكتا بنسبة تراجع بلغت 4.11%، ليغلق عن 25.4 جنيه.







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