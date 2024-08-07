أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7- 8- 2024

كتبت أسماء أمين

ينشر "اليوم السابع" أسعار اسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7- 8-2024.

الأسهم الأكثر ارتفاعا:

تصدر الأسهم الأكثر أرتفاعا شركة شيني بنسبة صعود 19.8% ليغلق عند 11.3 جنيه.

سهم مصر للاسمنت قنا بنسبة صعود بلغت 13.44%، ليغلق عند 20 جنيها.

سهم حديد عز بنسبة ارتفاع بلغت 11.79% ليغلق عند 95 جنيها.

سهم اكت بنسبة ارتفاع بلغت 9% ليغلق عند 3.7 جنيه.

سهم أم بي للهندسة بنسبة ارتفاع بلغت 8% ليغلق عند 1.4 جنيه.



الأسهم الأكثر انخفاضا:

تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 12.36%، ليغلق عند 7.8 جنيه.

سهم ممفيس للأدوية بنسبة تراجع بلغت 8.25% ليغلق عند 36.6 جنيه.

حق اكتتاب شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية-1 بنسبة تراجع بلغت 7.99% ليغلق عند 17.9 جنيه.

سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة تراجع بلغت 4.19% ليغلق عند 25.6 جنيه.

سهم راكتا بنسبة تراجع بلغت 4.11%، ليغلق عن 25.4 جنيه.