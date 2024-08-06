اليوم السابع
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وزير الزراعة يكلف هانى درويش رئيسا لجهاز مشروعات تحسين الأراضى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 07:57 م
وزير الزراعة يكلف هانى درويش رئيسا لجهاز مشروعات تحسين الأراضى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الدكتور هاني درويش بالعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فضلا عن تكليف المهندس محمد طلبة بالعمل نائبا للمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما كلف فاروق الدكتورة سماح عيد بالعمل مديرا لمعهد بحوث الصحة الحيوانية.

وتقدم وزير الزراعة بالشكر للقيادات السابقة، لما بذلوه خلال فترة توليهم المسئولية.

كما أكد على القيادات الجديدة ببذل المزيد من الجهد من أجل التنمية والتطوير.
يأتي ذلك في إطار خطة وزير الزراعة، لإعادة الهيكلة وضخ الدماء الجديدة في سبيل التطوير والتنمية والنهوض بالكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.

 







وزارة الزراعة

وزير الزراعة

هيئة التعمير

صحة الحيوان



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