محافظ القليوبية يستمع لمشكلات أهالى شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لقاءً جماهيرياً موسعاً بمدينة شبرا الخيمة لبحث مشكلات المواطنين بمدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وشهد اللقاء حضوراً كثيفاً من الأهالي وممثلي مختلف القطاعات، حيث تم فتح باب الحوار أمام الجميع لتقديم شكواهم ومقترحاتهم حول مختلف المشكلات التي تواجههم.



وقد استمع المحافظ باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات ، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى.

وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة ومراقبة تسعيرة المواصلات واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية، وأكد المحافظ على أهمية هذه المطالب، وتعهد بالعمل الجاد لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقد وجه بتشكيل لجان متخصصة لدراسة كل قضية على حدة، ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم حيث سيتم أسبوعيا مقابله 30 مواطنا طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظه كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكة لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء احمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة القناطر الخيرية، وسمير عمر رئيس مدينة قليوب، إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وسماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة، والمهندسة حنان جمال مدير عام الطرق، والمهندس أحمد نزيه وكيل وزارة الري.