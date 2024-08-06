اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ القليوبية يوفر فرصة عمل لمواطن من ذوى الهمم ويوفر جهاز العروسة لشقيقته

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 07:17 م
محافظ القليوبية يوفر فرصة عمل لمواطن من ذوى الهمم ويوفر جهاز العروسة لشقيقته محافظ القليوبية خلال اللقاء الجماهيرى
القليوبية إبراهيم سالم

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وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بتوفير فرصة عمل لأحد الشباب من ذوي الهمم الذي أصر علي العمل ليوفر تكاليف الزواج لشقيقته، وذلك خلال انعقاد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للمواطنين بمدينة شبرا الخيمة.

وعلي الفور كلف محافظ القليوبية إيمان السيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة بتوفير فرصة عمل مناسبة للشاب، وتكليف إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الأجهزة الكهربائية اللازمة لتجهيز العروس وإهدائها لأخت الشاب مساهمة من المحافظة في زواجها وتحقيق السعادة لها وإدخال الفرحة عليها.

وأكد المحافظ، حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أبنائها، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.







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