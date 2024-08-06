اليوم السابع
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لليوم الثانى.. تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2024 تنتشر في الأسواق

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:30 ص
لليوم الثانى.. تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2024 تنتشر في الأسواق الأوكازيون الصيفي
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 ، لليوم الثاني وتستقبل مديريات التموين طلبات المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون ،شريطة أن تلتزم هذه المحلات  بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وتكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين  الحملات الرقابية للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وتحرير محاضر لأى مخالفة، مع توعية المديريات  المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها ضرورة التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين لحصول المستهلك على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والتأكد من إعلان المحلات المشاركة بـ الأوكازيون الصيفى 2024 عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات .

 

 







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024



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