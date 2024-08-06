لليوم الثانى.. تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2024 تنتشر في الأسواق

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 ، لليوم الثاني وتستقبل مديريات التموين طلبات المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون ،شريطة أن تلتزم هذه المحلات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وتكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين الحملات الرقابية للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وتحرير محاضر لأى مخالفة، مع توعية المديريات المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها ضرورة التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين لحصول المستهلك على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والتأكد من إعلان المحلات المشاركة بـ الأوكازيون الصيفى 2024 عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات .