حملة لجهاز حماية المستهلك وتموين الأقصر على المحلات والمخابز بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بالإشتراك مع مديرية التموين بالأقصر، ورئاسة مركز ومدينة الطود، للمرور بصفة دورية على جميع المحلات التجارية والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق، لمتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار توجيهات المهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

ومن جانبه، كشف صلاح زكريا الأمير بإدارة الرقابة على الأسواق، أنه تم تنظيم فعاليات حملة استهدفت المحلات التجارية ومخابز العيش الفينو والمخابز السياحية، بالتنسيق مع جهاز إدارة التموين بالطود ومراقبة الأغذية، موضحاً أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر جنح لأصحاب المحلات المخالفة ما بين شهادات صحية ونظافة وعدم اتباع الاشتراطات الصحية وإعلان أسعار وفواتير شراء قانونية.

وشارك في فعاليات الحملة كل من محمود علي حسن دياب مدير إدارة التموين بالطود، وصلاح زكريا الأمير، وأميرة حسني، وناريمان طاهر محققين من جهاز حماية المستهلك، وأشرف عبد الراضي شئون قانونية بمدينة الطود، ومحمود عبد العاطي مفتش صحة، وأحمد عبداللطيف الشناوي إعلام وعلاقات عامة الطود.

وكان قد استقبل المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، وفد من فرع هيئة الدواء المصرية فرع الأقصر برئاسة الدكتورة نعمة عبد اللطيف لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه منصبه متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه كمحافظ للأقصر، ضم وفد هيئة الدواء بالأقصر الدكتورة رينية صلاح والدكتور محمد حافظ، ورحب المحافظ برئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ووفد هيئة الدواء بالأقصر مشيراً إلى استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم فيما يفيد المجتمع ويعمل على تقديم خدمات للمواطنين.

كما استقبل المحافظ اللواء محمد فاضل رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالأقصر لتقديم التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة توليه مهام منصبه، وقدم رئيس فرع الجهاز بالأقصر التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة توليه مهام منصبه ، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام مسئوليته كمحافظ للأقصر.



جولات على المحلات والمخابز ومستودعات الدقيق بمدينة الطود



جولات على المخابز البلدية والإفرنجى بمدينة الطود



حملة لجهاز حماية المستهلك وتموين الأقصر على المحلات والمخابز



فعاليات الحملة على المحلات التجارية بمدينة الطود