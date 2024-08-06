صحيفة: الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش المستقيلة تستعد للتوجه للندن

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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد -التي استقالت أمس الإثنين، بعد أسابيع من الاحتجاجات في بلادها وفرت إلى الهند- تستعد للتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن مرورًا بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت الصحيفة إن الشيخة حسينة واجد ستغادر إلى لندن بعد إقامة قصيرة في الهند، حيث هبطت في قاعدة هندون الجوية بالقرب من نيودلهي أمس، وفي الوقت ذاته، التقى مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال بالشيخة حسينة واجد في القاعدة الجوية، كما أطلع وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الوضع الأمني ​​في بنجلاديش.

وذكرت وسائل إعلام هندية ومحللون أن الشيخة حسينة واجد قد لا تبقى طويلًا على الأراضي الهندية لمنع تأجيج أي مشاعر معادية للهند في بنجلاديش المجاورة.

ويحتفظ حزب "رابطة عوامي" -الذي تتزعمه الشيخة حسينة واجد- منذ فترة طويلة بعلاقات وثيقة مع الهند، وعمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والشيخة حسينة واجد بجدية خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز العلاقات بين البلدين.