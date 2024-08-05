مقتل 56 شخصا في مظاهرات بنجلاديش.. وأوامر بالإفراج عن زعيم المعارضة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت مصادر طبية وشرطية، مقتل 56 شخصا على الأقل في اضطرابات بنجلاديش اليوم الإثنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.



ونقلت الوكالة عن بيان للجيش البنجالي، أمر رئيس بنجلاديش بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء.

أعلن قائد الجيش في بنجلاديش، الاثنين، استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وأشار رئيس أركان الجيش الجنرال وقار الزمان، في كلمة بالتلفزيون الرسمي، إلى أنه سيجري مداولات مع رئيس البلاد لتشكيل "حكومة انتقالية"، داعياً المتظاهرين إلى وقف أعمال العنف، وحثهم على "الثقة في جيش البلاد".

وأكد قائد الجيش في كلمته، أنه "لا حاجة لفرض حظر تجول أو تدابير استثنائية أخرى"، وذلك بينما لا يزال حظر التجول الذي كانت فرضته الحكومة، الأحد، لا يزال سارياً.