اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخطوط الكويتية تلغى رحلاتها من وإلى بنجلاديش نظرا للأوضاع الأمنية هناك

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:00 ص
الخطوط الكويتية تلغى رحلاتها من وإلى بنجلاديش نظرا للأوضاع الأمنية هناك الطيران الكويتى
أ ش أ

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلغاء الرحلات المجدولة، الاثنين، من العاصمة دكا وإليها، نظرا للأوضاع الأمنية هناك.

وأكدت الخطوط الكويتية - في بيان - أنها ستعلن عن أي مستجدات لاحقا، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في بنجلاديش.







الخطوط الكويتية

بنجلاديش

مظاهرات بنجلاديش

رحالات من الكويت الى بنجلاديش




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