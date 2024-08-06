الخطوط الكويتية تلغى رحلاتها من وإلى بنجلاديش نظرا للأوضاع الأمنية هناك

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلغاء الرحلات المجدولة، الاثنين، من العاصمة دكا وإليها، نظرا للأوضاع الأمنية هناك.
وأكدت الخطوط الكويتية - في بيان - أنها ستعلن عن أي مستجدات لاحقا، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في بنجلاديش.
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلغاء الرحلات المجدولة، الاثنين، من العاصمة دكا وإليها، نظرا للأوضاع الأمنية هناك.
وأكدت الخطوط الكويتية - في بيان - أنها ستعلن عن أي مستجدات لاحقا، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في بنجلاديش.
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