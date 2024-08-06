الخطوط الكويتية تلغى رحلاتها من وإلى بنجلاديش نظرا للأوضاع الأمنية هناك

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلغاء الرحلات المجدولة، الاثنين، من العاصمة دكا وإليها، نظرا للأوضاع الأمنية هناك.

وأكدت الخطوط الكويتية - في بيان - أنها ستعلن عن أي مستجدات لاحقا، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في بنجلاديش.