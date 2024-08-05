وسائل إعلام: رئيسة وزراء بنجلاديش تستقيل وتغادر للهند على متن مروحية عسكرية

وكالات

أعلنت وسائل إعلام، عن استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش، موضحة أن حسينة واجد غادرت إلى الهند على متن مروحية عسكرية، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "دكا تريبيون" البنجالية أن الشيخة حسينة غادرت من مقر إقامتها الرسمي حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي برفقة شقيقتها الصغرى الشيخة ريحانة إلى "مكان أكثر أمانا".

وقالت مصادر إن الشيخة حسينة وشقيقتها توجهتا إلى ولاية البنغال الغربية في الهند .. مشيرة إلى أنها كانت تنوي تسجيل خطاب قبل مغادرتها لكن لم تسنح لها الفرصة للقيام بذلك.

وكان قد دعا طلاب محتجون في بنجلاديش إلى مسيرة نحو العاصمة دكا، في تحد لـ حظر التجول الشامل للضغط على رئيسة الوزراء شيخة حسينة للاستقالة، وذلك غداة اشتباكات دامية في البلد الواقع في جنوب آسيا، أودت بحياة حوالي 100 شخص.

اندلعت احتجاجات وأعمال عنف في بنجلاديش، الشهر الماضي، بعد أن طالبت مجموعة طلاب بإلغاء نظام الحصص المثير للجدل في الوظائف الحكومية.

وتطورت هذه الاحتجاجات إلى حملة تهدف إلى الإطاحة بحسينة، التي فازت بولاية رابعة على التوالي في يناير الماضي، في انتخابات قاطعتها المعارضة.