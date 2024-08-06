سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 6-8-2024 بالبنوك المصرية

كتبت مروة الغول

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 6-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.48جنيه للشراء، 13.52جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.48جنيه للشراء.

13.52جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.58جنيه للشراء.

13.51جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.59جنيه للشراء.

13.53جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.58جنيه للشراء.

13.52جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.56جنيه للشراء.

13.52جنيه للبيع.



