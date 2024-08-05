سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 5-8-2024 بالبنوك المصرية

كتبت مروة الغول

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأثنين 5-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.36جنيه للشراء، 13.38جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.36جنيه للشراء.

13.38جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.64جنيه للشراء.

13.57جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.63جنيه للشراء.

13.58جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.64جنيه للشراء.

13.60جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.61جنيه للشراء.

13.57جنيه للبيع.