سعر الريال القطرى اليوم الأحد 4-8-2024 بالبنوك المصرية

كتبت مروة الغول

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد4-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.36جنيه للشراء، 13.38جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.36جنيه للشراء.

13.38جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.45جنيه للشراء.

13.38جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.46جنيه للشراء.

13.39جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.43جنيه للشراء.

13.36جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.42جنيه للشراء.

13.36جنيه للبيع.