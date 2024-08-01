سعر الريال القطرى اليوم الخميس 1-8-2024 بالبنوك المصرية

كتبت مروة الغول

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 1-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.31جنيه للشراء، 13.33جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.31جنيه للشراء.

13.33جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.42جنيه للشراء.

13.35جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.45جنيه للشراء.

13.38جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.40جنيه للشراء.

13.33جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.42جنيه للشراء.

13.36جنيه للبيع.