رسميا.. "هاريس" تفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

حصلت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، رسميا، على ترشيح الحزب الديمقراطى للرئاسة، وذلك بعد إعلان اللجنة الوطنية الديمقراطية النتائج الرسمية للتصويت عبر الإنترنت.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن ترشيح هاريس أصبح رسميا بعد جولة من الاقتراع عبر الإنترنت استمرت 5 أيام، والتي أجراها مندوبو المؤتمر الوطني الديمقراطي، إذ حصلت خلاله على حوالي 4600 صوت، أي ما يمثل نحو 99 % من المندوبين المشاركين.

وتعتبر هاريس المرشحة الوحيدة المؤهلة للحصول على الأصوات داخل الحزب الديمقراطي، حيث أعلنت حملتها يوم الجمعة الماضية أنها ضمنت ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب لتصبح المرشحة رسميا لانتخابات الرئاسة.

وكشفت مصادر من حملة هاريس - في وقت سابق - أن قائمة مرشحيها لمنصب نائب الرئيس المقبل انحصرت بين حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، وحاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو.