حملة كامالا هاريس: اختيار النائب ينحصر الآن بين حاكمى بنسلفانيا ومينيسوتا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حملة كامالا هاريس قالت إن اختيار النائب ينحصر الآن بين حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو وحاكم مينيسوتا تيم فالز.

أطلقت حملة كامالا هاريس مساء أمس برنامج "جمهوريون من أجل هاريس"، مع أكثر من 25 تأييدًا من الحزب الجمهوري، بما في ذلك الوزراء السابقون تشاك هاجل وراي لاهود، بالإضافة إلى حكام ومشرعين سابقين من الحزب الجمهوري، حيث تتطلع نائبة الرئيس لكسب أصوات الناخبين الجمهوريين المنزعجين من ترشيح دونالد ترامب.

وفقا لشبكة إيه بي سي، سيكون البرنامج "حملة داخل حملة"، باستخدام جمهوريين معروفين لتفعيل شبكاتهم، مع التركيز بشكل خاص على الناخبين الأساسيين الذين دعموا السفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي وقال فريق هاريس أن أحداث البرنامج ستبدأ هذا الأسبوع في أريزونا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وقالت الحملة إن الجمهوريين الذين يدعمون هاريس سيظهرون أيضًا في التجمعات مع نائبة الرئيس وزميلها لمنصب نائب الرئيس الذي سيتم اختياره خلال أيام.