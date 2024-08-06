رئيس غرفة القاهرة يُثمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية

كتب إسلام سعيد

ثمّن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وما يقوم به الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في ملف الصناعة ، وهو ما يبشر بالتنمية الصناعية في مختلف القطاعات.

ودعا "العشري" الفريق كامل الوزير لاستكمال جهوده بزيارة كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وعقد لقاءات مستمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين ، وفتح لغة حوار موسعة حول المعوقات والمقترحات التي من شأنها تحقيق مزيدًا من تنمية قطاع الصناعة.

وأكّد رئيس غرفة القاهرة أن تحديد الفريق كامل الوزير لزيارات مسبقة للمناطق الصناعية يعرفها الصناع ويستعدون للقائه بكافة المقترحات والمطالب سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على مزيد من التنمية للصناعة المصرية التي هي قاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة ، لافتًا إلى أن من المناطق الصناعية التي تحتاج لزيارة الفريق كامل الوزير مدينة السادات فهي منطقة صناعية كبيرة وبها تفاصيل كثيرة تحتاج فعلًا لزيارة وزير الصناعة في ظل الفكر والنهج الجديد المتطور الذي ينتهجه لحل مشاكل الصناعة ، والتي جعلت هناك تفاؤلًا كبيرًا بين المجتمع الصناعي في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة تتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وختم "العشري" تصريحاته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية المصرية على النهج الجديد في التعامل مع كافة الملفات ، خاصة الملف الصناعي الذي تنعكس إيجابياته اقتصاديًا ومجتمعيًا.



