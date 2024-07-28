غرفة القاهرة التجارية تُشكل فريق عمل لبحث أزمة حريق العتبة

كتب إسلام سعيد

كشف أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن هناك حالة طوارئ وأنه تم تشكيل فريق عمل داخل الغرفة للتواصل مع التجار في مناطق العتبة لبحث سبل لإعادة النظر من أول وجديد في كيفية التصدي للحرائق المتتالية في مثل هذه المناطق وفي مناطق محافظة القاهرة بشكل عام ، والتي يكون لها تأثير سلبي على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي.

وشدّد "العشري" على أهمية تكاتف كافة الجهات لمعالجة هذه المشكلة من جذورها بشكل صحيح في ظل تكرار الحرائق في مناطق عديدة مع زيادة درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية إعادة الحسابات في هذه المشكلة من خلال خطة مدروسة تشارك بها كافة الجهات المعنية والتجار في الأماكن المختلفة، ولذلك هناك ورش عمل بالغرفة للتنسيق مع التجار في هذه المناطق وبحث هذه المشكلة من كافة جوانبها لمنع حدوث حرائق جديدة يكون لها أضرار على أهالينا سواء بشرية أو اقتصادية، قائلًا "هذا الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا منا جميعًا كلٌ في تخصصه".



