اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الناجحين بالثانوية العامة ويوجه رسالة لمن رسبوا

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:21 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الناجحين بالثانوية العامة ويوجه رسالة لمن رسبوا الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الأبناء والطلاب الناجحين بـ الثانوية العامة.

وقالت الكنيسة فى بيان لها أنها متحدة مع جميع الآباء والأمهات، في الفرحة والشكر للرب، حيث قال البطريرك" يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني إلى جميع أبنائي وبناتي الأعزاء، الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الصف الثالث الثانوي، متمنيًا لهم مستقبلًا باهرًا بالنجاح والتوفيق في كل ما هو صالح، مصليًا من أجل أن يكونوا شهودًا حقيقيين للمسيح، وعناصر بناءة لوطننا الغالي مصر أينما وجدوا، بمعونة الروح القدس، وشفاعة أمنا مريم العذراء".

ووجه الأنبا إبراهيم إسحاق رسالة جميع طلاب الثانوية العامة الذين لم يوفقوا في اجتياز هذا العام، عليكم أن تثقوا تمام الثقة: أن كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ، الَّذِينَ هُمْ مَدْعُوُّونَ حَسَبَ قَصْدِهِ." (رو 8: 28)، المستقبل مازال أمامكم، فثقوا بأنفسكم وبالنور الذي بداخلكم. الرب قادر أن يُخرج من الصعوبات ثمار ونجاحات كبيرة. مع محبتي وصلاتي".
 

بطريك الاقباط الكاثوليك
 

 







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