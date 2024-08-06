الكنيسة تكرم خريجى7 دفعات من إكليريكية طنطا بيد البابا تواضروس

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس، الأنبا بولا مطران طنطا وبرفقته أعضاء هيئة التدريس بـ الكلية الإكليريكية بطنطا، وتم خلال اللقاء تكريم خريجي الكلية من عام 2017 وحتى عام 2023 بيد قداسة البابا.

وتحدث الأنبا بولا في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لـ قداسة البابا اهتمامه بإيبارشية طنطا واستقباله لخريجي إكليريكيتها اليوم، واسقباله لمجمع كهنتها الأسبوع الماضي. ثم قدم القمص موسى واصف وكيل الكلية عرضًا لتاريخ إكليريكية طنطا منذ نشأتها وحتى الآن.

وفي كلمته ثَمَّنَ قداسة البابا الجهد المبذول من كافة عناصر العمل في الكلية، وهنأ قداسته الخريجين متمنيًا لهم خدمة مثمرة، كرم بعدها أعضاء هيئة التدريس وخريجي الدفعات السبع.