الهند تعزز الإجراءات الأمنية حول المفوضية العليا البنغالية عقب استقالة الشيخة حسينة

نيودلهى (أ ش أ)

عززت الشرطة الهندية الإجراءات الأمنية حول المفوضية العليا البنغالية فى العاصمة نيودلهى، وذلك في أعقاب استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، على خلفية احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة ومغادرتها البلاد.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، عن الشرطة قولها: إنه تم وضع المزيد من الحواجز خارج المفوضية العليا البنغالية، كما تم زيادة عدد أفراد الشرطة المتواجدين هناك.

يشار إلى أن عددا من المتظاهرين اقتحموا أمس الاثنين، المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، في العاصمة "داكا" بعد أيام من التظاهرات والاشتباكات العنيفة التي اجتاحت البلاد، وأدت إلى مقتل وإصابة المئات من الأشخاص.

وقد أشارت مصادر بالجيش في بنجلاديش إلى أن الشيخة حسينة، تنحت عن منصبها وغادرت البلاد على متن مروحية عسكرية متوجهة إلى ولاية "البنجال الغربية" في الهند.