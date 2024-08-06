اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

العربية: محمد إسماعيل درويش رئيسا للمكتب السياسى لحركة حماس خلفا لهنية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:39 م
العربية: محمد إسماعيل درويش رئيسا للمكتب السياسى لحركة حماس خلفا لهنية اسماعيل هنيه
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد إعلان حركة حماس عن بدء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، بعد اغتيال إسماعيل هنية، كشف عن اسم خليفة الأخير.

فقد أفادت مصادر لموقع "العربية" عن اختيار محمد إسماعيل درويش رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لهنية، لحين إجراء انتخابات داخل حماس.

كما قالت إن رئيس حماس الجديد "محمد إسماعيل درويش" يقيم في قطر.

وكانت "حماس" أعلنت، السبت، بدء إجراءات عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، بعد اغتيال هنية.

 

 







محمد إسماعيل درويش

حماس

اسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

رئيس جديد لمكتب حماس

محمد اسماعيل درويش

رئيس حماس الجديد




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة