آخر ظهور علنى لإسماعيل هنية قبل إعلان مقتله.. فيديو

وكالات

أعلنت حركة حماس، الأربعاء، استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع أحد حراسه الشخصيين في غارة إسرائيلية في طهران.

وبحسب موقع الحرة، كان آخر ظهور علني لهنية في العاصمة الإيرانية أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الثلاثاء.

ووصل هنية الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد في مجلس الشورى الإيراني.

واجتمع رئيس المكتب السياسي لحماس مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس بزشكيان كما التقى مع نواب في البرلمان.

وقالت الحركة إن هنية قُتل في طهران في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ووصفت الضربة بأنها "تصعيد خطير" لن يحقق أهدافها.

وأدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مقتل هنية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). كمل أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل هنية وقال إنه يحقق.