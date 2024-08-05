الأربعاء.. اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث تداعيات اغتيال إسماعيل هنية

إيمان حنا

تعقد منظمة التعاون الإسلامي ـ الأربعاء المقبل ـ فى جدة اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأوضاع الملتهبة بالمنطقة، ومحاولات وقف التصعيد نحو صراع شامل، والجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لـ(حماس)، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، واعتداءات الاحتلال على سيادة إيران، وفق بيان صحفى للمنظمة.

يأتي هذا الاجتماع، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولاسيما في قطاع غزة والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 40000 فلسطينى وإصابة ما يزيد عن 91000 ، غالبيتهم من النساء والأطفال، و تدمير القطاع بما في ذلك 430000 منزل، فضلا عن البنية التحية والمرافق الصحية والتعليمية وأماكن العبادة والمواقع التاريخية، وتهجير ما يقارب من مليوني فلسطيني عن بيوتهم.

من جهة أخرى، دعا مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى تحرك عاجل لخفض التصعيد في الشرق الأوسط في ظل المخاوف من اتساع رقعة حرب غزة.

وقال تورك في بيان "أشعر بقلق عميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، وأناشد جميع الأطراف، إلى جانب الدول ذات النفوذ، التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الذي أصبح خطيراً للغاية".