اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 04:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تغلق على ارتفاع جماعى ورأس المال السوقى يصل لـ1.922 تريليون جنيه

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:54 م
البورصة تغلق على ارتفاع جماعى ورأس المال السوقى يصل لـ1.922 تريليون جنيه البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على صعود جماعى خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وحققت مكاسب سوقيه بلغت حوالى 32 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي للبورصة 1.922 تريليون جنيه.

وأغلق  مؤشر "إيجي إكس 30" على ارتفاع بنسبة بلغت 1.33% ليصل عن مستوى 28210 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على صعود بنسبة 1.35% ليصل عند مستوى 12200 نقطة.

كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" على صعود  بنسبة 1.52% ليصل عند مستوى 34334  نقطة، كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"على صعود بنسبة 4.05% ليصل عند مستوى 6356  نقطة، وأغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على صعود بنسبة 2.71% ليصل عند مستوى 9139 نقطة.







البورصة المصرية

اخبار الاقتصاد

مؤشرات البورصة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة