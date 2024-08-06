اليوم السابع
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البورصة المصرية تبدأ تعاملاتها على صعود جماعى لمؤشراتها

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 10:27 ص
البورصة المصرية تبدأ تعاملاتها على صعود جماعى لمؤشراتها البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتبت اسماء أمين

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بدأت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء 6-8-202، على صعود جماعى لمؤشراتها.

وافتتح مؤشر "إيجي إكس 30" تعاملاته على صعود بنسبة بلغت 0.98 %  ليصل عن مستوى 28114 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل عند مستوى 12156 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل عند مستوى 34182 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" على تراجع بنسبة 1.94% ليصل عند  مستوى 6269  نقطة، كما صعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47%  ليصل عند مستوى 9029 نقطة.







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