البورصة المصرية تواصل صعودها خلال منتصف الجلسة وتربح 26 مليار جنيه

كتبت اسماء أمين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 6-8-202، لتسترد جزء من الخسائر.

وحققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت حوالى 26 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي للبورصة 1.916 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.22% ليصل عن مستوى 28181 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل عند مستوى 12189 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل عند مستوى 34291 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليصل عند مستوى 6300 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليصل عند مستوى 9073 نقطة.