اليوم السابع
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 5 -8 -2024

الإثنين، 05 أغسطس 2024 09:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 5 -8 -2024 البورصة المصرية
كتبت اسماء أمين

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ينشر "اليوم السابع" أسعار اسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 5-8-2024.

وقد أغلق مؤشر "إيجي إكس 30" على تراجع بنسبة بلغت 2.33%  ليصل عن مستوى 27840 نقطة، كما اغلق  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"على تراجع بنسبة 2.33%   ليصل عند مستوى 12037 نقطة .

كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"  على تراجع بنسبة 2.53% ليصل عند مستوى 33818  نقطة،

كما اغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" على تراجع بنسبة 5%  ليصل عند  مستوى 6168 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على تراجع بنسبة 4.31% ليغلق    عند مستوى 8898 نقطة.


الأسهم الأكثر ارتفاعاً:

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الإثنين، شركة ممفيس للأدوية بنسبة 19.9% ليغلق عند 35.4 جنيه
القاهرة للاوراق المالية بنسبة 12.8% عند 26.4 جنيه

العربية المتحدة للشحن بارتفاع 4.86% ليغلق عند 0.66 جنيه.
العربية لحليج الاقطان بارتفاع 4.87% ليغلق عند 4.87 جنيه
يوتيراب بنسبة 2.10% عند 9.2 جنيه للسهم.


الأسهم الأكثر انخفاضاً

تصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 19.78%، عند 2.1 جنيه

الحديد والصلب للمناجم بنسبة تراجع بلغت 10% عند 5 جنيه

روبكس بنسبة 10.4% عند 2 جنيه للسهم.

جدوي للتنمية بنسبة 10.22% ليسجل 5 جنيهات

المشروعات الصناعية بنسبة 9.96% بسعر 0.25 جنيه للسهم.

 







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