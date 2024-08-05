اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 03:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع حاد لمؤشرات البورصة نهاية تعاملات اليوم.. ورأسمالها يخسر 56 مليار جنيه

الإثنين، 05 أغسطس 2024 03:23 م
تراجع حاد لمؤشرات البورصة نهاية تعاملات اليوم.. ورأسمالها يخسر 56 مليار جنيه البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع حاد لمؤشراتها خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ليفقد رأس المال السوقي حوالى 56 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي 1.890 تريليون جنيه.

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" على تراجع بنسبة بلغت 2.33% ليصل عن مستوى 27840 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على تراجع بنسبة 2.33% ليصل عند مستوى 12037 نقطة.

كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" على تراجع بنسبة 2.53% ليصل عند مستوى 33818  نقطة، كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" على تراجع بنسبة 5%  ليصل عند مستوى 6168 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على تراجع بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 8898 نقطة.

 







البورصة اليوم

أسعار الأسهم

البورصة المصرية

أسعار البورصة المصرية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة