تراجع حاد لمؤشرات البورصة نهاية تعاملات اليوم.. ورأسمالها يخسر 56 مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع حاد لمؤشراتها خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ليفقد رأس المال السوقي حوالى 56 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي 1.890 تريليون جنيه.

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" على تراجع بنسبة بلغت 2.33% ليصل عن مستوى 27840 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على تراجع بنسبة 2.33% ليصل عند مستوى 12037 نقطة.

كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" على تراجع بنسبة 2.53% ليصل عند مستوى 33818 نقطة، كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" على تراجع بنسبة 5% ليصل عند مستوى 6168 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على تراجع بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 8898 نقطة.