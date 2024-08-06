استقرار اسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت الأسعار اليوم:

- الطماطم 21 جنيها.

‏- البصل 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 26 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها.

‏‎الباذنجان الأبيض بـ14 جنيها.

- الكوسة بـ27.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ15 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ40 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ10 جنيهات.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدى بـ27 جنيها.