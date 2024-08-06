اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استقرار اسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ بمنافذ وزارة التموين

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:00 م
استقرار اسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ بمنافذ وزارة التموين أسعار الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت  الأسعار اليوم:

- الطماطم 21 جنيها.

‏- البصل 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 26 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها.

‏‎الباذنجان الأبيض بـ14 جنيها.

- الكوسة بـ27.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ15 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ40 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ10  جنيهات.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدى بـ27 جنيها.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة